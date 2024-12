Eine neue DHL-Packstation in Mindelheim

Der Pakektdienst DHL hat in Mindelheim eine neue Packstation in Betrieb genommen. Sie steht in der Bleichstraße 10. Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken, wie das Unternehmen mitteilt. Die Kapazität des neuen Automaten 132 umfasst 50 Fächer.

Bei der neuen Packstation handelt es sich um einen App-gesteuerten Automatentyp, der – anders als die klassische Packstation – kein Display benötigt, da er ausschließlich per Smartphone bedient wird. DHL betreibt bundesweit mehr als 14.500 Automaten, darunter rund 13.800 Packstationen sowie über 700 Poststationen. Aufgrund der hohen Kundennachfrage wird das Unternehmen die Zahl der Automaten weiter erhöhen. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. (mz)