Eine neue Schulleiterin für die Maria-Ward-Realschule

Rosa Ritter tritt in den Ruhestand, ihre Stellvertreterin Sibylle Gerner wird neue Chefin der Maria-Ward-Realschule. Die gebürtige Nördlingerin ist in einigen Bereichen eine wichtige Taktgeberin.

An der Maria-Ward-Realschule Mindelheim endet eine lange und erfolgreiche Ära. Nach fast 30 Jahren als Schulleiterin geht Rosa Ritter zum Halbjahr in den wohlverdienten Ruhestand. Auf sie folgt Sibylle Gerner nach, die bereits seit 2004 als Zweite Konrektorin und seit Anfang dieses Jahres als Konrektorin Leitungserfahrung sammeln konnte.

Gerner, die in Nördlingen geboren ist, studierte an der Universität Augsburg Lehramt und kam nach Stationen in Roth, Schongau und München an die Maria-Ward-Realschule Mindelheim. Hier unterrichtet sie seit 1996 die Fächer Deutsch, Kunst, Werken und Technisches Zeichnen.

Sybille Gerner hat an der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim ein Tutorinnesystem eingeführt

Von Anfang an engagierte sich Sibylle Gerner in den verschiedensten Bereichen und war maßgeblich an der Schulentwicklung beteiligt, teilt das Schulwerk der Diözese Augsburg mit, zu dem die Maria-Ward-Realschule gehört. Dabei sei allen ihren Tätigkeiten gemein, dass sie „am Mitmenschen ausgerichtet sind und Pädagogik und Schule weiterdenken“.

So entwickelte und etablierte Gerner unter anderem ein Tutorinnensystem und wirkte bei der Koordination der Ganztagsklassen unter Einbeziehung des Marchtaler Plans mit. Dieser ist benannt nach dem Entstehungsort Obermarchtal in Baden-Württemberg. 1984 wurde der Marchtaler Plan als Erziehungs- und Bildungsplan für die Katholischen Freien Grund- und Hauptschulen in Baden-Württemberg eingeführt. Inzwischen liegen Marchtaler Pläne für alle allgemeinbildenden Schularten vor, für die Fachschule für Sozialpädagogik und für verschiedene Sonderschulen. Der Marchtaler Plan hat wesentliche Gedanken der Montessori-Pädagogik und Ansätze von Peter Petersen aufgenommen und sie in eigener Weise umgesetzt.

Die neue Rektorin begleitete die Gestaltung der mehrfach ausgezeichneten Schülerzeitung "die idee"

Weitere wichtige Bausteine des schulischen Schaffens von Sibylle Gerner sind die Bereiche Marketing und Digitalisierung. So zeichnet sie sich seit Jahren für die Präsentation der Schule in der Öffentlichkeit verantwortlich und war jahrelang für die technische, redaktionelle und gestalterische Pflege der Schulhomepage zuständig. Außerdem dokumentiert sie das Schulleben im Jahresbericht und begleitet die Gestaltung der mehrfach ausgezeichneten Schülerzeitung der Maria-Ward-Realschule „die idee“.

Ihre Talente und ihr hohes Engagement möchte Gerner nun an der Spitze für ihre Schule einbringen. „Schulentwicklung ist wie eine Dauerbaustelle“, sagt sie. „Sie findet jeden Tag neu statt.“ Dass Sibylle Gerner dies seit vielen Jahren beherzigt und lebt, zeigen laut Schulwerk ihre vielfältigen Tätigkeitsfelder, in denen sie sich kontinuierlich fortbildet. Insbesondere im künstlerisch-kreativen Bereich und in der IT sei sie seit Jahren eine wichtige Taktgeberin an der Realschule.

Sybille Gerners Amtsverständnis als Rektorin der Maria-Ward-Realschule Mindelheim lautet "Kontinuität im Neubeginn"

Die große Herausforderung, die Schule nach der Ära von Schulleiterin Rosa Ritter erfolgreich weiterzuführen, geht die 53-jährige Pädagogin mit Zuversicht und viel Motivation an. Mit „Kontinuität im Neubeginn“ sieht sie ihr Amtsverständnis am besten gekennzeichnet.

„Wir sind sehr froh, mit Frau Gerner eine Persönlichkeit gefunden zu haben, die fest im Glauben verankert ist und den Teamgedanken in ihrem Leitungsverständnis großschreibt“, sagt Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg.

Man spüre die innere Überzeugung von Sibylle Gerner mit Blick auf ihr neues Amt, wenn sie sagt: „Keine und keiner kann das alleine schaffen, es braucht die zupackenden Hände, den Sachverstand und das Gespür der Kolleginnen und Kollegen, es braucht die tagtägliche Motivation des Erhaltens und Gestaltens, des Bewahrens und Erneuerns, es bedarf des Plans und der Richtschnur.“ (mz)