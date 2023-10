Mindelheim

Eine starke Leistung der Sudetendeutschen

Plus Sie haben Krieg und Vertreibung erlebt. Dennoch haben die Heimatvertriebenen schon früh auf Versöhnung gesetzt. Ein preiswürdiges Buch legt davon Zeugnis ab.

Von Johann Stoll

Als achter Band in der Reihe „Historische Hefte“ ist nach immenser Fleißarbeit und profundem Wissen durch drei Autoren das Buch „Flucht und Vertreibung 1945/46 – Erinnern und Versöhnen“ erschienen. Herbert Sedlmair, Herbert Wintersohl und Ulrich Müller haben „in versöhnlichem Geist“ ein beispielhaftes Standardwerk über die Sudetendeutschen in Buchloe geschrieben, wie der Kreis- und Bezirksvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Edmund Schiefer aus Mindelheim, betonte.

Prof. Broßmann: Sie haben den Menschen Gesicht und Stimme gegeben

In der Mindelheimer Gaststätte Storchenbräu ehrte die Sudetendeutsche Landsmannschaft im Auftrag ihres Sprechers Bernd Posselt die drei Persönlichkeiten des Heimatvereins Buchloe. Laudator Prof. Ulf Broßmann unterstrich die herausragende Leistung der drei Autoren, die das Buch ehrenamtlich verfasst hatten. Broßmann ist Kulturreferent der Sudetendeutschen Landsmannschaft in der Bundesversammlung und lebt in München. Aufgewachsen ist er in Nordmähren.

