Mindelheim

vor 55 Min.

Prächtige Bauten säumen die Mindelheimer Bahnhofstraße

Das Mindelheimer Notariat ist in dieser prachtvollen Villa mit Ecktürmchen und vorgelagerter Fassade untergebracht.

Plus Die Bahnhofstraße ist eine von zwei Prachtstraßen Mindelheims. Warum dort so viele besonders schöne Häuser stehen.

Von Frank Stocker

Die Kreisstadt Mindelheim besitzt viele hübsche Ecken, aber nur zwei Prachtstraßen. Da ist an erster Stelle die Maximilianstraße in der Altstadt zu nennen, die für den Glanz des Mittelalters und der frühen Neuzeit steht. Die zweite ist die Bahnhofstraße, die ein prächtiges Zeugnis aus der Gründerzeit darstellt. Sie steht also für den Optimismus der Neuzeit.

