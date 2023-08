Eine zwanglose Anlaufstelle für Suchtkranke und ihre Angehörigen

Dirk Acksel leitet nun den Freundeskreis in Mindelheim, in dem sich Süchtige und Angehörige treffen können. Er selbst hat ebenfalls eine Sucht-Geschichte.

Die Beziehung von Dirk Acksel zu Alkohol startete wie bei vielen: in der Jugend, beim Weggehen. Bei seiner Arbeit als Maurer stand auf den Baustellen täglich Bier zur Verfügung "und geschmeckt hat's auch". Doch schleichend wurde aus dem Genuss eine Sucht - und dann war 2008 der Führerschein weg.

Zweieinhalb Jahre schaffte Acksel es, abstinent zu bleiben. Aber irgendwann fing er wieder an, Bier zu trinken. "Und das hat sich ganz schnell wieder gesteigert." 2016 kam die Krise - und die Erkenntnis, dass ein solcher Alkoholkonsum nicht mehr gesund ist. Acht Wochen machte Acksel eine Therapie, danach suchte er Anschluss an eine Gruppe und kam zum Mindelheimer Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe. Er blieb dabei und ist heute der Organisator, der sogenannte "Freundeskreis-Begleiter". Das Amt hat er nun von Margit Bürk übernommen, die es seit 2016 innehatte.

Dirk Acksel ist der neue Leiter des Freundeskreises für Suchtkrankenhilfe Mindelheim. Foto: Acksel

Jeden Dienstagabend um 19.30 Uhr trifft sich der Freundeskreis in den Räumen der Awo-Beratungsstelle in Mindelheim zum Erfahrungsaustausch: Jeder darf kommen, der vom Thema Sucht betroffen ist, auch Angehörige. Wer seine Geschichte erzählen will, kann sie erzählen. Man darf aber auch einfach nur kommen und zuhören.

In der Gruppe geht es um die Sucht, aber vor allem ums Leben

"Es geht hier nicht nur um die Sucht", sagt Margit Bürk. "Es geht vor allem darum, sein Leben zu meistern, und zwar ohne das Suchtmittel." Jeder könne zum Beispiel davon berichten, was ihm helfe: Der eine geht in den Wald, die andere trinkt viel Wasser, ein Dritter beißt in eine Peperoni, wenn das Verlangen zu groß wird.

Margit Bürk hat die Leitung des Freundeskreises an Dirk Acksel übergeben. Foto: Lippmann

Einen solchen Suchtdruck verspürt Margit Bürk inzwischen nicht mehr, wie sie sagt. Seit zwölf Jahren ist sie trockene Alkoholikerin. Stress und Druck sowie frühere traumatische Erlebnisse haben bei ihr dazu geführt, dass sie zur Flasche griff, vor allem am Abend. Heute kann sie das, was sie stresst, in der Gruppe aussprechen. Das hilft ihr. Man geht freundschaftlich miteinander um: Selbst wer einen Rückfall habe, brauche sich dafür nicht zu schämen, sagt sie. "Wichtig ist, dass man den Willen hat, abstinent zu leben." Sie selbst habe aber auch Zeit gebraucht, um sich den anderen öffnen zu können.

Denn die Scham beim Thema Sucht ist groß. Der Weg zu einer Beratungsstelle oder Selbsthilfegruppe ist schwierig. Margit Bürk und Dirk Acksel wollen Betroffenen die Angst nehmen und sie einladen, einfach mal vorbeizukommen: "Es sind alles Gleichgesinnte, da ist ein anderes Verständnis da", findet Dirk Acksel. Er selbst macht kein Geheimnis daraus, dass er trockener Alkoholiker ist, hat dabei noch nie Ablehnung erfahren. Im Gegenteil. "Je offener man damit umgeht, umso einfacher ist es und man erhält viel Anerkennung von den Mitmenschen", bestätigt auch Margit Bürk.

Mehr Infos zum Freundeskreis gibt es auch unter www.mindelheim.freundeskreise-sucht-bayern.de.