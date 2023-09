Einzelhändler in Mindelheim klagen über Einbußen wegen des Herbstmarkts

Mindelheimer Einzelhändler kritisieren, dass die Innenstadt nach dem Herbstmarkt am Dienstag noch bis 10 Uhr für den Verkehr gesperrt war. Das sagt die Stadt dazu.

Nach dem Mindelheimer Herbstmarkt am Montag war die Innenstadt auch am Dienstag noch bis um 10 Uhr für den Verkehr gesperrt – obwohl sämtliche Stände bereits am Vorabend abgebaut worden waren. Unter den Mindelheimer Einzelhändlern sorgte das für Verärgerung. Denn dadurch sei in der Stadt kaum etwas los gewesen, sodass sie und die Fieranten des Wochenmarktes Einbußen hätten hinnehmen müssen. Ihrer Meinung nach wäre es ein Leichtes gewesen, die Einfahrtsverbotsschilder bereits gegen 7.30 Uhr beiseitezustellen.

Beschwerden gibt es laut der Stadtverwaltung auch, wenn die Innenstadt erst geöffnet und dann gereinigt wird

Die Stadt kann diese Kritik jedoch nicht nachvollziehen. Die Mitarbeiter des Bauhofs seien bis 9.30 Uhr damit beschäftigt gewesen, den Müll der Marktbesucher und -besucherinnen zu beseitigen. Anschließend sei die Maximilianstraße wieder für den Verkehr freigegeben worden, teilt Pressesprecherin Julia Beck auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Bauhofmitarbeiter seien sehr bemüht, die Altstadt im Rahmen ihrer Personalkapazität sauber zu halten. "Erfahrungsgemäß gehen bei der Stadt auch Beschwerden ein, wenn die Stadt zuerst geöffnet und anschließend der Müll beseitigt wird", so Beck weiter. (baus)