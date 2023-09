Elmir Ohranovic führt die Mindelheimer an die Sterne-Küche heran

Früher hatte er Kochkurse bei Sterneköchen, heute kocht er selbst wie einer. Elmir Ohranovic möchte gehobene Kulinarik nach Mindelheim bringen – und lädt zum "Supper Club".

Beim vierten Gang bringt Daniel Schomanek den Abend auf den Punkt: "Das macht einfach richtig Spaß." Soeben hat Elmir Ohranovic pikantes Boeuf Stroganoff auf einer Kalbsjus mit Paprikagemüse und Spätzle serviert. Das Fleisch ist perfekt gegart, die Soße bringt eine gelungene Mischung aus Säure und Süße, Schärfe und Salzigkeit mit. Stolz ob des großen Lobes seiner Gäste setzt sich Ohranovic an den Tisch und atmet durch. Im "Supper Club" hat er ihnen schon jetzt einen außergewöhnlichen Abend beschert.

Das Konzept des Supper Clubs kommt aus dem Angelsächsischen. Supper ist englisch für Abendessen, der Supper Club ein Treffen von Menschen, die sich nicht kennen und die gemeinsam von einem Gastgeber bekocht werden. Alle Gäste zahlen einen Unkostenbeitrag, der ihnen angemessen erscheint. Der Gastgeber ist Ohranovic, seines Zeichens selbstständiger Koch. Unter den Gästen sind ein Münchner Steuerberater-Paar, ein IT-Berater und eine Blumenhändlerin aus Mindelheim sowie ein Controller aus Buchloe.