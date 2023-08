Mindelheim

Endlich wieder Fußball: Das bietet das erste Wochenende der Saison 23/24

Alles reinwerfen: Am Wochenende startet das Unterallgäu in die neue Saison. Mit dabei sind auch der TSV Mindelheim mit Jonas Miller (rechts) und der FC Victoria Buxheim mit Luca Wassermann (links) – diesmal jedoch nicht in der Kreisliga Mitte, sondern in der Kreisliga Nord. Über viele Spiele wie dieses würden sich die Fans mit Sicherheit freuen. Am 27. Spieltag der abgelaufenen Saison bezwangen die Mindelheimer die Buxheimer mit 6:3.

Plus Die Kreisliga Mitte heißt jetzt Kreisliga Nord, die Kreisklasse Allgäu 2 begrüßt zwei Rückkehrer und in Mindelheim steht nach 16 Jahren wieder ein alter Klassiker an.

Wenn am Wochenende wieder der Ball rollt, dann ist zwar einiges anders, aber im Wesentlichen alles wieder beim Alten. So geht es gleich am Freitagabend traditionsreich mit dem Spiel der Woche in Schöneberg los.

Der SVS feiert 55-jähriges Vereinsbestehen und darum direkt im Anschluss an das Spiel seine berühmte Jubiläumsfeier. Trainer Michael Scherer würde dann wohl gerne die jüngere Vergangenheit hinter sich lassen und an siegreichere Zeiten anknüpfen: "Wir haben eine ganz schlechte Rückrunde gespielt. Unser Ziel für die neue Saison ist es, den Schwung aus unserer Vorbereitung mitzunehmen und schnell viele Punkte zu sammeln."

