Entscheidung gefallen: Neuer Pfarrer für Mindelheim steht fest

Plus Die Frage, wer in Mindelheim der Nachfolger von Dekan Andreas Straub wird, ist geklärt.

Wer wird der Nachfolger von Dekan Andreas Straub? Das Rätselraten hat ein Ende. Nun steht fest, wer die Pfarreiengemeinschaft Mindelheim künftig leiten wird. Straub hatte seinen Weggang aus der Kreisstadt angekündigt.

Die Nachricht schlug bei den Sonntags-Gottesdiensten in der Pfarrkirche St. Stephan im Februar wie der Blitz aus heiterem Himmel ein und löste bei den Gläubigen großes Bedauern aus. Dekan Andreas Straub verlässt Mindelheim. Nun steht fest: Jugendpfarrer Daniel Rietzler übernimmt im Herbst dieses Jahres die Leitung der Pfarreiengemeinschaft. Damit ist ein nahtloser Übergang in der Seelsorge gesichert.