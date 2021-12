Entscheidung über das Frundsbergfest fällt später

Plus Die Stadt Mindelheim und der Festring wollen sich Zeit lassen zu entscheiden, ob die Risiken vertretbar sind. Etwas macht Hoffnung.

Der feste Wille ist da, aber ob und in welcher Form das Frundsbergfest nächsten Sommer stattfinden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Zu groß sind die Unsicherheiten, wie sich die neue Corona-Variante Omikron auswirken wird. Der Frundsberg Festring ist „maximal vorsichtig“, wie Bürgermeister Stephan Winter im Gespräch mit dieser Redaktion betonte. Kostenträchtige Planungen lägen „auf absoluter Sparflamme“. Vor allem die Werbemaschinerie sei bisher noch nicht angelaufen.