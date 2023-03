Enttäuschung bei den Mindelheimer Schwimmern

Plus Krisengespräch beim Bürgermeister, ein Kompromissvorschlag und nun das Aus. Auch aus dem Schwimm-Camp im Mindelheimer Hallenbad während der Osterferien wird nichts.

Bereits im Oktober hatte der Stadtrat beschlossen, das Hallenbad vorzeitig zu schließen. Statt Mitte Mai wie in all den Jahren davor sollte das diesmal Ende März geschehen. Der Grund: Wegen des Ukraine-Krieges galt es für alle Kommunen, Energie zu sparen. Dazu sei die Stadt auch gesetzlich verpflichtet gewesen, sagte Bürgermeister Stephan Winter nun vor dem Stadtrat. Größter Energieverbraucher der Stadt seien die Bäder. Deshalb hatte sich der Stadtrat im Herbst vorigen Jahres dazu entschlossen, den Badebetrieb einzuschränken.

Die Nachricht blieb lange Zeit ohne Reaktion. Erst als die Stadt vor wenigen Wochen noch einmal darauf hingewiesen hatte, dass das Bad vorzeitig schließe, formierte sich Widerstand. Eltern der Schwimmabteilung des TSV Mindelheim machten geltend, dass sich ihre Kinder in der wichtigen Vorbereitungsphase für überregionale Meisterschaften befinden. Ohne Hallenbad müssten 30 Trainingseinheiten entfallen. Damit bräuchten die Wettkämpfer nirgends antreten.