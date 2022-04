Er zeigt, wie Mindelheim früher einmal war

Plus Auf Instagram begeistern seit rund einem Jahr historische Bilder aus Mindelheim die Follower. Doch wer steckt hinter mn_classicpics?

„Bilder rund um Mindelheim von früher bis heute“, verspricht der Instagram-Account mn_classicpics. Rund 1250 Follower interessieren sich für die Fotos, die dort meist mittwochs eingestellt werden und nicht nur die Stadt zeigen, sondern auch ihre Bewohner: Szenen aus dem Alltag, wie die Kindergartengruppe, die 1968 am Rathaus vorbeiläuft, aber auch Außergewöhnliches wie die Mitarbeiter der damaligen Metzgerei Neumayer, die im gleichen Jahr die längste Wurst der Welt präsentierten – sie war 22,22 Meter lang und wog 70 Kilo – , oder auch den Elefanten, mit dem ein Pfleger 1973 durch die Maximilianstraße ritt, um für einen Zirkus zu werben. Manch einer fragte sich, wer wohl hinter dem Account steckt. Höchste Zeit, das Geheimnis zu lüften.