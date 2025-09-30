Erfolgreiche Leistungsprüfungen

Icon vergrößern Zwei Gruppen absolvierten die Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung“ unter den kritischen Augen der Landkreis-Schiedsrichter. Foto: Feuerwehr Mindelheim Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zwei Gruppen absolvierten die Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung“ unter den kritischen Augen der Landkreis-Schiedsrichter. Foto: Feuerwehr Mindelheim

Im September absolvierten 36 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim in vier Gruppen die Leistungsprüfungen „Die Gruppe im technischen Hilfeleistungseinsatz“ sowie „Die Gruppe im Löscheinsatz“ in den Stufen 1 (Bronze) bis Stufe 6 (Gold-Rot). Sinn und Zweck der Leistungsprüfungen ist es, das taktische Vorgehen sowie den Umgang mit allen Gerätschaften unter Zeitdruck zu beherrschen. Sowohl für junge als auch erfahrene Einsatzkräfte sind die Prüfungen eine Herausforderung. Das Szenario bei der Leistungsprüfung „Technische Hilfe“ ist ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Diese muss medizinisch versorgt und aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei der Leistungsprüfung „Löschgruppe“ handelt es sich bei der angenommenen Lage um den Brand eines Nebengebäudes ohne Gefahr für Mensch und Tier. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit muss der komplette Aufbau einer Löschgruppe erfolgen. Zusätzlich müssen alle Teilnehmer sämtliche Knoten sowie das Kuppeln einer Saugleitung beherrschen. Alle Teilnehmer legten die Prüfungen unter den wachsamen Augen der Schiedsrichter des Landkreises Unterallgäu mit Bravour ab und konnten Ihre Abzeichen in Empfang nehmen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!