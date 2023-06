Erhöht auch die Kirche in Mindelheim die Kita-Gebühren?

Bisher galten in Mindelheim für die städtischen Kitas dieselben Gebühren wie für die kirchliche St. Stephan. Ob das so bleibt, darüber ist die Entscheidung noch nicht gefallen.

Der Mindelheimer Stadtrat hat bei zwei Gegenstimmen mit deutlicher Mehrheit eine noch nie dagewesene Erhöhung der Gebühren für die städtischen Kitas und Kindergartengruppen beschlossen. Zum neuen Kindergartenjahr im September 2023 steigen die monatlichen Gebühren um 20 Prozent. Abgefedert wird dies durch einen Zuschuss des Freistaats in Höhe von 100 Euro und durch die Erhöhung des Kindergeldes.

Bisher haben Stadt und Kirche gleiche Gebühren für die Kitas verlangt

In der Vergangenheit haben sich Stadt und Kirchenverwaltung immer bei den Gebührensätzen abgestimmt. Ziel waren gleiche Bedingungen, um eine Konkurrenzsituation zu vermeiden. Der Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim, Thomas Weinzierl, wohnte der Stadtratssitzung bei. Auf Nachfrage erklärte er gegenüber unserer Redaktion, dass über das Thema mögliche Gebührenerhöhung in der nächsten Sitzung der Kirchenverwaltung gesprochen werde. Dort soll auch ein Beschluss gefasst werden. Dieses Gremium trifft sich am Dienstag, 11. Juli. Der Elternbeirat sei bereits informiert und gehört worden.

Bürgermeister Stephan Winter hatte auf 33 Prozent gestiegene Kosten fürs Personal verwiesen. Eingepreist in diese Rechnung sind auch elf zusätzliche Stellen für die Kitas, um die Betreuung der Kinder zu verbessern. Diese Personalmehrung betrifft nicht den kirchlichen Kindergarten St. Stephan. Die Stadt gibt die Mehrkosten nur gut zur Hälfte an die Eltern weiter. Der Differenzbetrag wird über den städtischen Haushalt finanziert.