vor 47 Min.

Eröffnung bei der Firma Weikmann: In 1066 Tagen zum neuen Werk

Vor rund 1000 Tagen brannte AGH Weikmann am Bahnhof nieder. Nun konnte das neue Futtermischwerk in Mindelheim offiziell eröffnet werden. Besucherinnen und Besucher bekamen Einblicke beim Tag der offenen Tür.

Plus Agrarhandel Weikmann feiert knapp drei Jahre nach dem verheerenden Brand am Mindelheimer Bahnhof die Fertigstellung des Neubaus, der heute wohl kaum mehr möglich wäre.

Von Johann Stoll

1066 eroberte der Normanne Wilhelm England. 1066 ist eine Zahl, die sich auch bei Otto Weikmann ins Gedächtnis eingebrannt hat. So viele Tage sind vergangen seit dem verheerenden Großbrand am Güterbahnhof in Mindelheim, als der Chef der Agrarhandelsfirma vor einem qualmenden Trümmerhaufen stand und um die Existenz seines Betriebs fürchten musste. 1066 Tage später hat sich das „Vorzeigeunternehmen seit 1910“, so Landrat Alex Eder, neu erfunden.

