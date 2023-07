Es gibt einen neuen Lebensretter am Mindelheimer Feuerwehrhaus

In Mindelheim gibt es jetzt einen zusätzlichen öffentlichen Defibrillator bei der Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim konnte dank der hohen Spendenbereitschaft der Mindelheimer Bürgerinnen und Bürgern sowie der ansässigen Firmen ihre Ausrüstung in Teilen erneuern und ergänzen. So wurden insgesamt drei neue Defibrillatoren (automatischer externer Defibrillator, AED) angeschafft. Einer davon ist außen am Feuerwehrhaus angebracht und steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Zu finden ist er an der Nordseite des Gebäudes. Der Standort dieses Defibrillators ist zudem offiziell gelistet. So kann die Integrierte Leitstelle bei einem Notruf die Ersthelfer direkt zum Defibrillator lotsen. Bei der Entnahme des Defibrillators wird zusätzlich ein Alarm via App an eine Gruppe von Ersthelfern der Feuerwehr Mindelheim gesendet, die Helfer bei einem Notfall unterstützen können.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Christian Mutzel ist stolz und glücklich, dass diese zusätzliche Investition in die Sicherheit der Mindelheimer möglich war, und dankt allen Spendern. Der zweite Defibrillator ersetzt den in die Jahre gekommenen AED, den die Feuerwehr stets im Kommandowagen mitführt. Damit ist gewährleistet, dass bei allen Einsätzen dieses lebensrettende Gerät verfügbar ist. In manchen Fällen ist die Feuerwehr noch vor dem Rettungsdienst am Einsatzort und kann umgehend mit der Reanimation beginnen.

Auch wenn kein Rettungsdienst innerhalb der geforderten Hilfsfrist einen Notfallort erreichen kann, wird die Feuerwehr immer öfter als sogenannter First Responder alarmiert, um bei lebensbedrohlichen Lagen bereits mit der Versorgung von Patienten beginnen. Der dritte Defibrillator schließlich ist im Jugendfeuerwehrhaus am Champagnatplatz untergebracht.

Der neue Infrarotstrahler der Feuerwehr Mindelheim verhindert Unterkühlung bei Verletzten

Eine sinnvolle Erweiterung der Ausrüstung ist auch ein Infrarotstrahler, der für Wärme sorgt. Gerade bei Verkehrsunfällen und Einsätzen im Winter sind diese Geräte besonders zum Wärmeerhalt von verletzten oder in Fahrzeugen eingeklemmten Personen geeignet. Der Strahler ist tragbar und kann bei Bedarf auch auf einem Stativ befestigt werden. Der Strahler wurde fest im Hilfeleistungslöschfahrzeug (kurz HLF) der Wehr untergebracht. Die Gelder für die Beschaffungen stammen aus den vorjährigen Spendenaktionen. Die gesammelten Spendengelder müssen zweckgebunden zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort verwendet werden. (mz)

