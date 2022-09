Es ist wieder Altstadtnacht in Mindelheim

In der ganzen Stadt ist an diesem Freitag wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Passend zum Slogan „Stadt der Kultur und Lebensfreude“ findet in Mindelheim nach zweijähriger Pause am Freitag, 16. September, wieder die Altstadtnacht statt. Von 18 bis 23 Uhr ist in der Stadt allerhand geboten.

Die Geschäfte in der Innenstadt können an diesem Tag bis 23 Uhr öffnen und locken mit unterschiedlichen Aktionen. Die Gastronomie bietet kulinarische Köstlichkeiten an und auch der kulturelle Genuss kommt natürlich nicht zu kurz – und ist dabei auch noch kostenlos.

Alle kulturellen Angebote der Mindelheimer Altstadtnacht sind für die Besucherinnen und Besucher kostenlos

So kann man beispielsweise die Museen im Colleg unter dem Motto „VIP-Führungen für alle“ mit einem persönlichen Museumsguide erkunden. Es gibt eine Orgelwanderung, Auftritte vieler unterschiedlicher Musik- und Tanzgruppen und Führungen, die Einblick in die Stadtgeschichte oder auch die düstere Vergangenheit der Justiz in Mindelheim geben. „Schaurig schön“ wird es bei der Führung, in der Kulturamtsleiter Christian Schedler erklärt, was es mit all den verzierten Skeletten, Schädeln und Knochen in den Kirchen auf sich hat.

Wer es lieber weniger gruselig mag, ist vielleicht beim Altstadtdschungel der Mindelonia mit Kinderschminkecke und Dschungelbar richtig aufgehoben oder beim Zirkus des Jugendcafés Frox. Auch Clown Pippo ist wieder mit Zauberei und Akrobatik in der Stadt unterwegs. Selbst zum Artisten werden kann man bei einem Jonglierkurs des vhs-Bildungstreffs. Das kleine Druckmuseum des Verlags Hans Högel bietet eine Reise durch die Geschichte des Druckes und die historische Gruppe „Pedites Singulares“ im Archäologiemuseum eine durch die Römerzeit. Auf dem Platz rund ums Forum lockt außerdem der Plärrer mit vielen Fahrgeschäften, die auch am Marktwochenende und am Marktmontag in Betrieb sein werden. Und wer nach so viel Trubel ein wenig zur Ruhe kommen will, kann sich in der Pfarrkirche St. Stephan eine „AusZeit“ nehmen.

104 Bilder So schön war es bei der Mindelheimer Altstadtnacht Foto: Maria Schmid und Andreas Zündt

Wie in den Vorjahren kann man sich einfach treiben lassen – oder sich mithilfe des Programms auf www.mindelheim.de seine individuelle Altstadtnacht zusammenstellen. Diese endet um 22.30 Uhr mit einem Konzert der Jugendkapelle 2 auf der Bühne am Unteren Tor.

