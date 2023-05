Ex-Volontär der MZ rückt an die Spitze des Verlegerverbandes

In Mindelheim hat er gelernt, Berichte und Reportagen zu schreiben. Nach seiner Ausbildung bei der Mindelheimer Zeitung machte Stefan Hilscher eine atemberaubende Karriere.

Nach dem Rückzug des umstrittenen Verlegerpräsidenten Matthias Döpfner bekommt der Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger BDZV eine Doppelspitze. In diesem Monat sollen Stefan Hilscher und Matthias Ditzen-Blanke zu Vorstandsvorsitzenden gewählt werden. Hilscher hat sein Zeitungsvolontariat bei der Mindelheimer Zeitung absolviert. Später war er Ausbildungschef für angehende Redakteurinnen und Redakteure sowie Verlagsgeschäftsführer. Zuletzt war er Geschäftsführer der Süddeutschen Zeitung und ist auch Mitgesellschafter eines Zeitungsverlages in Niedersachsen. Ditzen-Blanke gibt die Nordsee-Zeitung in Bremerhaven heraus.

Seine erste Maß Bier trank Hilscher in Ottobeuren

1976 war der gebürtige Lübecker Hilscher nach Mindelheim gekommen. An diese Zeit erinnert er sich noch gerne. Einmal begleitete er die Mindelheimer Stadtkapelle nach Ottobeuren in ein Festzelt. Da hat er seine erste Maß Bier getrunken. So etwas vergisst man als Norddeutscher nicht, sind doch die Behältnisse in seiner Heimat deutlich kleiner. Es sollte übrigens nicht die einzige Maß an dem Tag gewesen sein, die Hilscher zu sich nahm.

In bester Erinnerung hat Stefan Hilscher auch die Familie Högel behalten. Besonders die vor wenigen Jahren verstorbene Seniorchefin Anna Högel hat ihm stark imponiert. Sie legte immensen Wert auf Qualität. Sie korrigierte die Texte der Autoren. Noch heute hält Hilscher Kontakt zu Familie Högel.