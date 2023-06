Mindelheim

Exhibitionist erschreckt Frau an Mindelheimer Badesee

Ein Mann hat sich am Wochenende an der Nordsee in Mindelheim nackt einer Frau gezeigt. Erst als sie mit der Polizei droht, ergreift der junge Mann die Flucht.

An der Mindelheimer Nordsee hat eine Schwimmerin am Ufer einen nackten Mann beobachtet, der sich selbst befriedigt hat. Er hörte auch nicht auf, als die Frau näher kam. Erst die Drohung mit einer Anzeige beeindruckte den Mann, der sich daraufhin die Unterhose anzog und mit seinen Sachen davonlief. Er hatte kurze glatte schwarze Harre, war etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 160 cm groß und schmächtig. Die Polizei bittet Personen, die ähnliche Vorfälle erlebt oder beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 08261/76850). Insbesondere gefragt ist der Mann, der am Samstag auf die Situation aufmerksam wurde und mit der Geschädigten im Gespräch war. (mz)

