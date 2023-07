Mindelheim

17:30 Uhr

Labor hat das Mindelheimer Trinkwasser unter die Lupe genommen

Plus Mindelheim wollte es genau wissen: Ist das Trinkwasser mit langlebigen PFAS-Chemikalien belastet, die im Verdacht stehen Krebs zu erregen? Jetzt liegt das Ergebnis vor.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

In regelmäßigen Abständen lässt das Wasserwerk der Stadt Mindelheim seit vielen Jahren die Qualität des Trinkwassers durch das Kemptener Analysebüro Muva prüfen. Das geschieht mindestens einmal im Jahr durch dieses anerkannte Fachlabor aus dem Allgäu. Untersucht werden im Wasser alle möglichen Inhaltsstoffe. Das geht vom Nitratgehalt bis zu Stoffen wie Mangan, Natrium oder Chlorid und Sulfat. Auch Trübung und der Geruch werden unter die Lupe genommen. Nun sind neue, möglicherweise Krebs erregende Substanzen bei der Untersuchung hinzugekommen: PFAS, die Per- und Polyfluoralkylsubstanzen..

PFAS sind ins Visier von Medizinern und Politikern geraten

Diese sehr langlebigen Stoffe sind ins Visier von Medizinern und Politik geraten, weil sie im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Die EU-Kommission plant ein nahezu vollständiges Verbot von PFAS. Bei der Europäischen Chemikalienagentur ECHA wurde dazu ein Beschränkungsvorschlag eingereicht. Der Mensch nimmt PFAS in erster Linie über Lebensmittel auf, wo diese Stoffe am häufigsten in Fisch, Obst, Eiern und Eiprodukten nachweisbar sind, sowie über das Trinkwasser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen