Fachtagung zum Thema Trinkwasser

Fachleute aus ganz Deutschland tauschten sich bei der Energie- und Trinkwassertagung im Mindelheimer Forum aus. Es ging um Themen aus den Bereichen Energie, Trinkwasser und Digitalisierung. Eröffnet wurde die Tagung von MdL Peter Wachler und Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter. Auch Landrat Alex Eder besuchte die Veranstaltung und zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der Ausstellung. Aus der Region dabei war die Firma Scharpf aus Dirlewang, deren Spezialgebiete Sanierung und Neubau von Quellfassungen sowie der Kunststoffschachtbau für die Trinkwasserversorgung sind. Neben den Fachbesuchern nutzten auch Schülergruppen die Gelegenheit, sich über Berufe in der Branche zu informieren. Unser Bild zeigt (von links): Angelika Immerz und Benedikt Scharpf (Scharpf GmbH), Landrat Alex Eder, Günther Betz (ViWa GmbH) sowie Matthias Scharpf (Scharpf GmbH).

