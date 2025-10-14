Icon Menü
Fachtagung zum Thema Trinkwasser

Mindelheim

Fachtagung zum Thema Trinkwasser

Zwei Tage lang drehte sich im Mindelheimer Forum alles um Energie und Trinkwasser
Von Ulf Lippmann
    Bei der Energie- und Trinkwassertagung in Mindelheim kamen zahlreiche Fachbesucher aus ganz Deutschland zusammen.
    Bei der Energie- und Trinkwassertagung in Mindelheim kamen zahlreiche Fachbesucher aus ganz Deutschland zusammen. Foto: Scharpf

    Fachleute aus ganz Deutschland tauschten sich bei der Energie- und Trinkwassertagung im Mindelheimer Forum aus. Es ging um Themen aus den Bereichen Energie, Trinkwasser und Digitalisierung. Eröffnet wurde die Tagung von MdL Peter Wachler und Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter. Auch Landrat Alex Eder besuchte die Veranstaltung und zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der Ausstellung. Aus der Region dabei war die Firma Scharpf aus Dirlewang, deren Spezialgebiete Sanierung und Neubau von Quellfassungen sowie der Kunststoffschachtbau für die Trinkwasserversorgung sind. Neben den Fachbesuchern nutzten auch Schülergruppen die Gelegenheit, sich über Berufe in der Branche zu informieren. Unser Bild zeigt (von links): Angelika Immerz und Benedikt Scharpf (Scharpf GmbH), Landrat Alex Eder, Günther Betz (ViWa GmbH) sowie Matthias Scharpf (Scharpf GmbH).

