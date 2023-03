Fahrgäste hauen Taxifahrer in Mindelheim übers Ohr

Umsonst ist ein Taxifahrer von Memmingen nach Mindelheim gefahren: Seine Fahrgäste stiegen unter einem Vorwand aus und machten sich aus dem Straub.

Zwei unbekannte Männer werden gesucht, die sich am Sonntag gegen 6.10 Uhr, von einem Taxifahrer auf den Parkplatz einer Bankfiliale in der Maximilianstraße fahren ließen. Sie gaben gegenüber dem Taxifahrer an, in der Bank den ausstehenden Betrag für den geleisteten Transport aus Memmingen abheben zu wollen. Der Taxifahrer konnte noch sehen, wie die beiden Männer in die Bank gingen und direkt an den Automaten vorbeiliefen. Sie verließen die Bank dann am zweiten Ausgang zur Maximilianstraße und flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter Telefon 08261/76850 entgegen. (AZ)