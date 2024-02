Fahrrad aus Carport gestohlen

Obwohl es mit einem Kettenschloss gesichert war, ist in Mindelheim ein Fahrrad aus einem Carport gestohlen worden.

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag und Donnerstag in Mindelheim ein Fahrrad gestohlen. Es stand in einem Carport in der Bürgermeister-Hundegger-Straße und war mit einem Kettenschloss gesichert. Laut Polizei handelt es sich um ein schwarz-rotes Mountainbike-Fully der Marke Stevens. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)