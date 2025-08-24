Fahrradfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Am Freitag ist es in Mindelheim zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, ging eine Fußgängerin gegen 14 Uhr von der Steinstraße in die Kornstraße und querte hierbei die Maximilianstraße. Ein von hinten heranfahrender Fahrradfahrer streifte die Fußgängerin, sodass diese verletzt wurde.

Unfall in Mindelheim: Polizei sucht Zeugen

Der Fahrradfahrer sah sich kurz nach der Frau um und setzte anschließend seine Fahrt fort. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Radfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden.

In Samstag ist es in Mindelheim zu einem Unfall gekommen, bei dem ein betrunkener Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

