Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mindelheim: Fahrradfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Mindelheim

Fahrradfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

In Mindelheim kam es zu einem Vorfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Fahrradfahrer angefahren wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Mindelheimer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Wer hat den Unfall in Mindelheim am Freitag beobachtet?
    Wer hat den Unfall in Mindelheim am Freitag beobachtet? Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Am Freitag ist es in Mindelheim zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, ging eine Fußgängerin gegen 14 Uhr von der Steinstraße in die Kornstraße und querte hierbei die Maximilianstraße. Ein von hinten heranfahrender Fahrradfahrer streifte die Fußgängerin, sodass diese verletzt wurde.

    Unfall in Mindelheim: Polizei sucht Zeugen

    Der Fahrradfahrer sah sich kurz nach der Frau um und setzte anschließend seine Fahrt fort. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Radfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden.

    In Samstag ist es in Mindelheim zu einem Unfall gekommen, bei dem ein betrunkener Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden