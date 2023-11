Falscher Microsoft-Mitarbeiter: Betrüger ergaunert Daten am Computer

Eine vermeintliche Warnmeldung auf dem Bildschirm führte zu einem falschen Microsoft-Mitarbeiter. Größerer Schaden konnte zum Glück verhindert werden.

Während er am Computer arbeitete, erhielt ein 79-Jähriger am Dienstag plötzlich die Nachricht, dass Microsoft einen Trojaner auf seinem Rechner entdeckt hätte. Direkte Hilfe wurde unter einer Telefonnummer angeboten. In gutem Glauben rief der Mann dort an. Es meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Firma Microsoft und erklärte, dass der 79-Jährige auflegen könne und umgehend zurückgerufen werde. Der Rückruf erfolgte tatsächlich und der Mann wurde über mehrere Stunden angeleitet. Der Täter übernahm per Fernzugriff die Kontrolle über den PC und ließ sich von seinem Opfer diverse persönliche Daten, unter anderem auch Konto- und Kreditkartendaten, geben. Zudem ließ der Täter den Mann Geldwertkarten im Gegenwert einer geringen dreistelligen Summe kaufen und erfragte die entsprechenden Nummern zum Einlösen. Als der 79-Jährige weitere Wertkarten kaufen sollte, erkannte er den Betrug, legte auf und trennte seinen Computer vom Netz. Zudem hat er sämtliche Konten gesperrt. Weiterer Schaden konnte so verhindert werden. Bislang gibt es laut Polizei keine Erkenntnisse über einen Zugriff auf die Konten oder eine missbräuchliche Verwendung der Kontodaten. (mz)