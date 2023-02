Mindelheim

24.02.2023

Falscher Impfpass kommt jungen Mann teuer zu stehen

Plus Im Dezember 2021 wurde in einer Mindelheimer Spielothek ein Mann mit einem gefälschten Impfausweis erwischt. Nun stand er deshalb vor Gericht.

Von Benedikt Dahlmann Artikel anhören Shape

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind immer noch spürbar - auch vor Gericht. So sollte es am Memminger Amtsgericht zu einer Verhandlung über den "Gebrauch eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses" kommen. Ein damals 21-jähriger Mann aus Buchloe wollte im Dezember 2021 eine Spielothek in Mindelheim betreten. Damals trieb die vierte Corona-Welle die Inzidenzen in die Höhe, sodass der Besuch in Kneipen, Bars und eben auch in Spielotheken nur nach Vorlage eines gültigen Impfnachweises erlaubt war. Der Mann hatte jedoch einen vermeintlich gefälschten Impfausweis auf seinem Handy vorgezeigt.

