Familien streiten in einer Bar: 35-Jähriger beschädigt Einrichtung

Am Donnerstagabend zwischen 21 und 22 Uhr kam es in einer Bar in der Mindelheimer Innenstadt zu einem Streit zwischen Familienangehörigen, zu dem auch die Polizei gerufen wurde. Laut Polizeibericht beschädigte ein 35-Jähriger Teile der Einrichtung und warf zudem das Mobiltelefon der Wirtin auf den Boden, das dabei kaputtging. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen die zwei Beteiligten vor Ort an. Im Laufe der Ermittlungen stellten die Beamten die Personalien aller Beteiligten zweifelsfrei fest, heißt es im Polizeibericht. Den 35-jährigen Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (mz)

