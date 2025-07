Familienfest über den Dächern Mindelheims

Icon Vergrößern Zahlreiche Gäste genossen das bunte Programm, das Feuerwehr und Stadtkapelle Mindelheim auf die Beine gestellt hatten. Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Zahlreiche Gäste genossen das bunte Programm, das Feuerwehr und Stadtkapelle Mindelheim auf die Beine gestellt hatten. Foto: Franz Issing

Wenn Anfang Juli in Mindelheim der Berg ruft, laden Freiwillige Feuerwehr und Stadtkapelle zum traditionellen Katharinenfest ein. Nachdem das Wetter den Floriansjüngern und Musikanten in den letzten Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte und das Fest abgesagt werden musste, herrschte heuer große Freude über angenehme Temperaturen. Mehrere hundert große und kleine Besucher genossen am schönsten Aussichtspunkt der Stadt ein großes Familienfest, bei dem die Stadt- und Jugendkapelle für gute Unterhaltung sorgte. „Gott ist Gemeinschaft und Teamplayer“ machte Stadtpfarrer Daniel Rietzler in seiner Predigt bei einer Feldmesse deutlich und gab die Losung aus: „Niemand kann alles allein und einer allein kann nicht alles“. Nach dem Gottesdienst erwartete die Gäste ein buntes Unterhaltungsprogramm, das auch den Kids gut gefiel. So warb die Feuerwehr um Nachwuchs. Am kleinen „Löschi“ der Wehr gab Kommandant Robert Draeger jungen Leuten Tipps zum Thema Brandbekämpfung.