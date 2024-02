So basteln Sie sich zum Fasching Ihr Last-Minute-Kostüm

Der Faschingshöhepunkt rückt näher und Sie haben kein Kostüm? Zwei Maßschneidermeisterinnen zeigen Ihnen, wie sie mit ganz einfachen Mitteln ein cooles Outfit zaubern.

Wer sich für die närrischen Tage kein teures Kostüm zulegen möchte, braucht nur Ideen, wie er sich aus dem eigenen Schrankinhalt und Haushalt ein cooles Outfit basteln kann. Wir haben die Maßschneidermeisterinnen Carina Woitalka aus Mindelheim und Patricia Honold aus Schlingen gefragt, die genial einfache Ideen für "Last-Minute-Faschingskostüme" haben.

Lady Gossip

Was man dazu braucht: Ein ausgemustertes T-Shirt, Jeans, möglichst festes Zeitungspapier, Schere, Tesafilm, Tacker, Nähgarn, ein etwa 4 cm breites Gummiband in Taillenlänge oder einen alten Stoffgürtel.

So geht's: Eine Einzelseite einer festeren Zeitung oder eine zusammengeklappte Doppelseite einer Zeitung aus Standardpapier längs falten und wieder aufklappen. Wie bei einem Papierflieger die beiden Ecken der einen kurzen Seite je zweimal zur Mitte falten. Danach die gegenüberliegenden beiden Ecken je zweimal zur Mitte falten - für einen plastischen Effekt diese beiden Ecken noch ein drittes Mal zur Mitte falten und wieder aufklappen. Die beiden Innenseiten der Kanten aneinander drücken und mit Tesafilm fixieren. So viele Elemente falten, dass der entstehende Rock zu rund zwei Dritteln die Taille umspielt. Ein circa vier Zentimeter breites Gummiband in Taillenumfang mit Zugabe abschneiden oder alternativ einen alten Stoffgürtel verwenden. Die gefalteten Elemente an das Gummiband oder den Stoffgürtel tackern oder nähen. Hierbei rund ein Drittel freilassen, damit man sich auf der Faschingsparty auch mal hinsetzen kann. Wenn man keine (Druck-)Knöpfe an das Gummiband annähen möchte, kann es mit einer Sicherheitsnadel geschlossen werden. Anschließend kleinere Falt-Einzelteile in Fächerform hinten und vorn auf Schulterhöhe an ein ausgemustertes T-Shirt nähen oder tackern, gerne auch einen Fächer als Haarschmuck basteln. Unter dem Rock eine Jeans tragen, falls er kaputtgehen sollte bleiben Sie trotzdem angezogen.

Mit einem coolen Faschingsoutfit, dessen Hauptelemente aus Zeitungspapier gefaltet werden wird Emilia Herbst zu "Lady Gossip". Foto: Carina Woitalka

Strichmännchen

Was man dazu braucht: Langärmliges weißes Oberteil, lange weiße Hose, kurze schwarze Sporthose, Schirmmütze, Müslikarton, DinA3 Papier, Bleistift, schwarzer Edding Stift, Schere, Klebestift, weißes und schwarzes Panzertape.

So geht's: Aus dem Internet Vorlagen für eine Comic-Hand und einen Comic-Kopf herunterladen und ausdrucken. Die Vorlage jeweils auf ein DinA3 Papier legen und mit Bleistift größer zeichnen. Für den Hals ein schmales Rechteck aufzeichnen. In circa einem Zentimeter Abstand vom Rand die Konturen mit schwarzem Edding Stift nachzeichnen. Zwei Hände, Kopf und Hals auf Müslikarton aufkleben und ausschneiden, beim Kopf zusätzlich ausreichend große Löcher für die Augen ausschneiden. Den Hals mit weißem Panzertape am Kopf befestigen. Kopf mit Hals mit weißem Panzertape an die innere Rückseite der Schirmmütze kleben. Die Hände ebenfalls mit weißem Panzertape am weißen Oberteil befestigen. Der Kostümträger sollte nun das weiße Oberteil, die lange weiße Hose und darüber die kurze schwarze Sporthose anziehen. Jetzt wird an den Armen, dem Oberkörper und den Beinen schwarzes Panzertape längs aufgeklebt, sodass die Optik eines Strichmännchens entsteht. Die Schirmmütze mit dem gebastelten Kopf nach vorn anziehen und darauf achten, dass man gut genug sehen kann. Wahlweise kann man die Kappe für ein freies Sichtfeld auch schräg aufsetzen.

Mit Panzertape, Papier und Müslikarton kann man ganz leicht ein "Strichmännchen" kreieren. Foto: Kathrin Elsner

Holzfäller

Was man dazu braucht: Holzfällerhemd, Warnweste, lange Hose, Helm.

So geht's: Bei diesem Kostüm reicht ein Griff in den (Kleider-)Schrank. Ein Holzfällerhemd lässig zur langen Hose anziehen, Warnweste und Sicherheits-, Bau- oder Fahrrad-Helm komplettieren das Faschingsoutfit.

Ein Holzfällerhemd, eine Warnweste und ein Helm reichen schon, um als "Holzfäller" für die Faschingsparty gerüstet zu sein. Foto: Kathrin Elsner

Bankräuber

Was man dazu braucht: Weißes T-Shirt, schwarze Jacke, schwarze lange Hose, schwarze Mütze, schwarzes Tonpapier oder Müslikarton, Bleistift, Schere, schwarzen Schnürsenkel.

So geht's: Eine einfache, lediglich die Augenpartie abdeckende, Maskenvorlage aus dem Internet herunterladen, ausdrucken und in zweifacher Ausfertigung auf schwarzes Tonpapier aufzeichnen. Wahlweise kann man auch Müslikarton verwenden. Unbedingt auf den Abstand der Augen achten, dass man später eine gute Sicht hat. Das Maskenpaar samt Augenlöchern ausschneiden und zusammenkleben. Die doppelte Lage dient der Verstärkung des Tonpapiers, bei Müslikarton reicht meist eine einfache Lage. Zwei kleine Löcher an den Seiten einschneiden und ein schwarzes Schuhbändel hindurchziehen. Weißes T-Shirt, schwarze Jacke, schwarze lange Hose und schwarze Mütze anziehen, Maske und coolen Blick aufsetzen, fertig.

Ganz schön lässig findet Philipp Honold sein "Bankräuber-Outfit". Foto: Kathrin Elsner

Arzt

Was man dazu braucht: Weißes T-Shirt, weiße lange Hose, Halstuch, Maske, Edding- oder Boardmarker oder Stoffmal-Stifte in schwarz, blau und rot, Papier, Geodreieck, Bleistift, Schere.

So geht's: Mit schwarzem Stift einen Kragen auf das weiße T-Shirt aufmalen, ergänzend einen geraden Strich in der Mitte und Knöpfe aufmalen. Mit dem Geodreieck auf einem Blatt Papier die Taschen skizzieren, ausschneiden, auf das T-Shirt legen und umranden. Ein rotes Kreuz auf die Tasche malen. Gut macht sich auch ein Namensschild. Eine Spritze, eine Schere und ein Stethoskop ergänzen die Arzt-Optik, Vorlagen gibt's im Internet. Ein Halstuch cool um die Stirn binden, wer mag, kann noch eine Maske aufsetzen.

Mit einem weißen T-Shirt, ein paar bunten Stiften und einer Maske wird Philipp Honold zum "Arzt", dem die Mädels vertrauen. Foto: Kathrin Elsner

Baywatch Rettungsschwimmer

Was man dazu braucht: Weißes T-Shirt, weiße lange Hose, kurze rote Sporthose, Sonnenbrille, roten Luftballon oder rote längliche Rührschüssel.

So geht's: Bei diesem Kostüm reicht ein Griff in den (Kleider-)Schrank. Eine rote kurze Sporthose über eine lange weiße Hose ziehen. Weißes T-Shirt und Sonnenbrille anziehen und sich ein rotes Utensil wie beispielsweise einen roten Luftballon oder eine rote längliche Rührschüssel als Rettungsboje unter den Arm klemmen.

Eine kurze rote Sporthose und eine trendige Sonnenbrille zaubern im Handumdrehen einen "Baywatch-Rettungsschwimmer". Foto: Kathrin Elsner

Harlekin

Was man dazu braucht: Baskenmütze, rotes Halstuch, dezenter Pulli, schwarze Leggings, breiter Gürtel, weißes Panzertape, Tesafilm, Maßband, Schere, Sicherheitsnadel, Zeitung.

So geht's: Taillenumfang messen und mit einer Zugabe einen Streifen Panzertape abschneiden und auf einen Tisch legen. Auf beide Enden eine zusammengeklappte Doppelseite Zeitung mit der Spitze nach oben aufkleben und die Enden mit Gewichten fixieren. Hiernach das restliche Panzertape auf dieselbe Art mit Zeitungsseiten bekleben und zum Schluss einen zweiten Streifen Panzertape über das unten liegende Tape und die Zeitungsspitzen kleben. Eine schwarze Leggings, einen legeren Pulli, ein rotes Halstuch und eine Baskenmütze anziehen. Den Zeitungsrock umlegen und mit einer Sicherheitsnadel zusammenstecken. Hierüber einen breiten Gürtel ziehen. Eine helfende Person sollte die Zeitungsseiten im angezogenen Zustand noch etwas mit Tesafilm fixieren.