Fasten, um mit Gott ins Gespräch zu kommen: Bischof predigt in Mindelheim

Bischof Bertram Meier zelebriert den "Aschermittwoch der Künstler", der in diesem Jahr in Mindelheim stattfand. Er betont das Verhältnis von Kunst und Kirche.

Nach dem wilden Faschingstreiben der letzten Tage ist nun bis Ostern Besinnung, Umkehr und Fasten angesagt. Beim Aschermittwoch der Künstler, der in den letzten Jahren im Augsburger Dom gefeiert wurde und heuer in die Mindelheimer Pfarrkirche St. Stephan verlegt wurde, war der Aufruf an die Gläubigen, einen Lebensstil der Nachhaltigkeit einzuüben unüberhörbar. Der Aschermittwoch der Künstler wurde von dem Schriftsteller Paul Claudel nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris ausgerufen und wird mittlerweile weltweit in mehr als 100 Städten gefeiert. Mit dem Aschenkreuz auf der Stirn bekennen Christinnen und Christen sichtbar ihre Bereitschaft zu Umkehr und Buße.

Während eines festlichen Pontifikalgottesdienstes streuten unter anderem Bischof Betram Meier und Weihbischof Florian Wörner etwa 115 Kunstschaffenden und Kunstinteressierten Asche aufs Haupt. Dies mit den Worten „Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst“. In seiner Predigt machte Bischof Bertram deutlich, das Kunst und Kirche nicht voneinander zu trennen sind. Ähnlich wie die Musik, so der Oberhirte stehe die bildende Kunst im Dienste der Verkündigung und eröffne Wege der Transzendenz. Fasten, betonte der Bischof biete auch Gelegenheit mit Gott wieder ins Gespräch zu kommen.

Textilkünstlerin Hilda Sandtner hat ein besonderes Altartuch für die Mindelheimer Kirche geschaffen

Das von der Mindelheimer Künstlerin Hilda Sandtner 1992 für die Pfarrkirche St. Stephan in Wachs-Batik-Technik geschaffene, textile Fastentuch beeindrucke nicht nur durch szenische Gestaltung, sondern auch durch Darstellung der „sieben geistlichen Werke der Barmherzigkeit“ befand der Oberhirte. So gesehen bilde das Fastentuch quasi das Gegenstück zum „Durahansl“, seiner Freundin „Columbine“ und der Narrenmtter „Amme“. Und der Bischof verglich: „Während das Dreigestirn der Mindelheimer Fasnacht die Stadttore verkleide, verziere das Fastentuch von Hilda Sandtner den Altarraum von St. Stephan.

Das von der Mindelheimer Künstlerin Hilda Sandter 1992 für die Stadtpfarrkirche St. Stephan geschaffene Fastentuch. Foto: Franz Issing

Nach dem Gottesdienst, der von Michael Lachenmayr und dem Vokalensemble „In Vocare“ musikalisch gestaltet wurde, schlug Friederike Haber, die Leiterin des Mindelheimer Textilmuseums die wichtigsten Kapitel im Leben der Künstlerin, Pädagogin und Sammlerin Hilda Sandtner auf. Dem schloss sich eine zwanglose Begegnung von Künstlern und Gästen im Silvestersaal an.