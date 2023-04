Mindelheim

Faszination Kinderchor: "Singen ist das Instrument des Menschen"

Plus Der neu gegründete Kinderchor an der Musikschule Mindelheim bietet Mädchen und Buben die Möglichkeit, spielerisch ihre eigene Stimme kennenzulernen.

Von Sabine Adelwarth

Der helle, fröhliche Klang reiner Kinderstimmen gepaart mit kleinen rhythmischen Nuancen sind nicht nur Balsam für die Ohren, sondern auch für die Seele. "Singen ist das ureigene Instrument des Menschen, des Körpers und der Seele und eine wertvolle Grundlage oder Ergänzung zum instrumentalen Musizieren", findet Helga Knoll-Zettl, Schulleiterin der Städtischen Musikschule im Herzen der Mindelheimer Altstadt. "Was kann schöner sein?", fragt sie und ist mit ihrer Meinung nicht allein. Chorleiterin Eva Langenwalter hat sich im Oktober sofort bereit erklärt, den Kinderchorgesang zu übernehmen.

Die Musikschule Mindelheim hat eine lange Geschichte

"Der Kinderchor knüpft an die lange Tradition des Singens an der Musikschule an", erklärt Helga Knoll-Zettl. Die Schule wurde 1929 zuerst als reine Singschule gegründet. Früher war es üblich, dass ein Kind eine Singschule besucht. Auch Eva Langenwalter und Helga Knoll-Zettl haben unabhängig voneinander und an verschiedenen Orten in ihrer Kindheit in den 70er-Jahren Singschulen besucht und später dann den Gesang in Chören erlebt. "So konnten wir viel Erfahrungen sammeln und wir wissen beide um die großen Vorteile des Singens." Die Entwicklung der Stimme und das musikalische Gehör werden geschult. Daneben lernen Kinder die Teamfähigkeit und den Gemeinschaftssinn.

