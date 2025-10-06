In Mindelheim spielt die Musik: ASM und Stadtkapelle lassen die Stadt erklingen

Mehr Blasmusik geht kaum: Vier Tage lang stand Mindelheim ganz im Zeichen der Musik – und das aus gutem Grund. Immerhin feierten gleich zwei musikalische Größen Geburtstag: Der ASM Bezirk 10 stimmte zu seinem 75-jährigen Bestehen weit mehr als nur ein Ständchen in der Stadt an und ließ stolze 1200 Musikanten aufspielen. Dazu blickte die Mindelheimer Stadtkapelle nicht nur stolz auf ihre 190-jährige Geschichte zurück, sondern mindestens genauso stolz auf das neue Musikerheim, das nun feierlich eröffnet wurde – und für das ASM-Präsident Franz Josef Pschierer bereits einen Namen gefunden hat.
Mindelheim
