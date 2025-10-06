Icon Menü
Mindelheim feiert: neues Musikerheim der Stadtkapelle und der ASM-Geburtstag begeistern die Stadt

Mindelheim

In Mindelheim spielt die Musik: ASM und Stadtkapelle lassen die Stadt erklingen

Gleich zwei musikalische Größen haben in Mindelheim gefeiert: der ASM Bezirk 10 und die Stadtkapelle. Die präsentierte ihr neues Heim – und eine Uraufführung.
Von Sandra Baumberger und Franz Issing
    Um die gute Akustik der neuen Proberäume zu beweisen, unterhielt bei den Tagen der öffenen Tür auch das Orchester der Musikschule Mindelheim die zahlreichen Gäste.
    Um die gute Akustik der neuen Proberäume zu beweisen, unterhielt bei den Tagen der öffenen Tür auch das Orchester der Musikschule Mindelheim die zahlreichen Gäste. Foto: Franz Issing

    Mehr Blasmusik geht kaum: Vier Tage lang stand Mindelheim ganz im Zeichen der Musik – und das aus gutem Grund. Immerhin feierten gleich zwei musikalische Größen Geburtstag: Der ASM Bezirk 10 stimmte zu seinem 75-jährigen Bestehen weit mehr als nur ein Ständchen in der Stadt an und ließ stolze 1200 Musikanten aufspielen. Dazu blickte die Mindelheimer Stadtkapelle nicht nur stolz auf ihre 190-jährige Geschichte zurück, sondern mindestens genauso stolz auf das neue Musikerheim, das nun feierlich eröffnet wurde – und für das ASM-Präsident Franz Josef Pschierer bereits einen Namen gefunden hat.

