Mindelheim

vor 53 Min.

Feilschen, Genießen, Sprayen, Tanzen, Radeln: So vielfältig ist Mindelheim

Plus Streetfood am Heimatstrand, Flohmarkt auf der Schwabenwiese, Subkultur in der Kulturfabrik und eine Fahrraddemo: In Mindelheim war ordentlich was geboten.

Von Franz Issing, Dominic Pfeifer Artikel anhören Shape

In Mindelheim war am Wochenende viel geboten: Da wurde auf der Schwabenwiese gehandelt und gefeilscht, was das Zeug hielt, am Heimatstrand an zwölf Foodtrucks geschlemmt und das Kulturprogramm genossen und in der nahegelegenen Kulturfabrik auf der Insel getanzt, mit dem Skateboard gefahren und mit zwei Street-Art-Künstlern zusammengearbeitet. Am Sonntagnachmittag dann schwangen sich zahlreiche Menschen auf ihr Rad, um bei einer fahrenden Demo ein Zeichen für eine kinderfreundliche Verkehrspolitik zu setzen.

Auf der Jagd nach Kunst und Krempel für kleines Geld steuerten viele Hundert Schnäppchenjäger den Floh- und Trödelmarkt unterhalb der Mindelburg an. Die ersten kamen schon am frühen Morgen, wohl wissend, dass da die Auswahl noch am größten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen