Rettungseinsatz in Mindelheim gestern (9.10.): Was war am Oberen Tor los?

Mindelheim

Einsatz in Mindelheim: Was war am Oberen Tor los?

In Mindelheim ist es am Donnerstagvormittag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Grund war ein Einsatz nahe einer Praxis.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Ein Einsatz der Feuerwehr Mindelheim hat am Donnerstag für Verkehrsbehinderungen am Oberen Tor gesorgt.
    Ein Einsatz der Feuerwehr Mindelheim hat am Donnerstag für Verkehrsbehinderungen am Oberen Tor gesorgt. Foto: Ulf Lippmann

    Zu Verkehrsbehinderungen am Oberen Tor in Mindelheim kam es am Donnerstagmorgen wegen eines Feuerwehreinsatzes. Ein Patient sollte aus einer Arztpraxis im ersten Stock geborgen werden. Dazu rückte die Feuerwehr mit der Drehleiter aus. Die Rettungsarbeiten wurden dadurch erschwert, dass das Gebäude eingerüstet war. Die Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim regelten den Verkehr auf der Kreuzung am Oberen Tor.

