Einsatz in Mindelheim: Was war am Oberen Tor los?

Zu Verkehrsbehinderungen am Oberen Tor in Mindelheim kam es am Donnerstagmorgen wegen eines Feuerwehreinsatzes. Ein Patient musste aus einer Arztpraxis im ersten Stock geborgen werden. Dazu rückte die Feuerwehr mit der Drehleiter aus. Die Rettungsarbeiten wurden dadurch erschwert, dass das Gebäude eingerüstet war. Die Helfer von der freiwilligen Feuerwehr Mindelheim regelten den Verkehr auf der Kreuzung am Oberen Tor. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsbehinderung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis