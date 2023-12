Feuerwehr in Mindelheim muss wegen Verpuffung ausrücken

Eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe rief in Mindelheim die Helfer von Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Ein lauter Knall und eine Rauchwolke haben am Mittwoch in Mindelheim einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Helfer konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Laut Polizei hatte ein junger Mann auf einem Gartengrundstück eine glühende Zigarette in einem vermeintlich leeren Ölfass entsorgt. Die Ölrückstände im Fass entzündeten sich jedoch und führten zu einer Verpuffung. Verletzt wurde niemand. (mz)