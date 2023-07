Feuerwehr Mindelheim löscht brennende Thujahecke

Mit 20 Einsatzkräften war die Feuerwehr Mindelheim am Sonntagabend im Einsatz, um eine brennende Thujahecke zu löschen. Die Polizei sucht jetzt nach der Brandursache.

Schnell unter Kontrolle hatten am Sonntagabend die Einsatzkräfte der Mindelheimer Feuerwehr einen kleineren Heckenbrand. Laut Polizei standen rund drei Meter einer Thujahecke in Flammen, die ein Privatgrundstück eingrenzt. Die Feuerwehr Mindelheim löschte den Brand zügig ab, so die Polizei. Den Grund der Entzündung konnte noch nicht abschließend geklärt werden, es wird allerdings nicht von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. (mz)