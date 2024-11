Feuerwehr muss Frau aus Auto befreien

In der Bahnhofstraße in Mindelheim hat sich am Donnerstagabend ein Unfall ereignet. Eine 30-Jährige wollte dort nach links in die Maximilianstraße einbiegen und hatte dabei laut Polizei das Auto einer 32-Jährigen übersehen, die auf der Krumbacher Straße fuhr und Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 32-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim befreit werden. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, an ihren Autos entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich am Oberen Tor zu Verkehrsbehinderungen. Gegen die 30-Jährige wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (mz)

