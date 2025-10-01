Feuerwehreinsatz im Keller der Klinik

Icon Menü
Reinigungs- und Desinfektionsmittel mussten neutralisiert werden. Keine Verletzten.
Von Ulf Lippmann
    Einen Feuerwehreinsatz gab es am Dienstag in der Mindelheimer Kreisklinik. (Symbolbild)
    Einen Feuerwehreinsatz gab es am Dienstag in der Mindelheimer Kreisklinik. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind am Dienstagvormittag im Keller der Kreisklinik Mindelheim ausgetreten und haben einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei konnten die Helfer eine weitere Ausbreitung des Gefahrstoffes verhindern. Nach der Neutralisierung des Stoffes wurden die betroffenen Räume von den reizenden Dämpfen befreit. Verletzt wurde niemand, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. (mz) 

