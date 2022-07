Feuerwehrleute legen Prüfung ab, um für Notfall gerüstet zu sein

Neun Männer verstärken nun das Team der Mindelheimer Feuerwehr. Zuvor mussten sie bei der Leistungsprüfung ihr Können unter Beweis stellen.

Nach längerer Pause konnten Feuerwehrkameraden in Mindelheim jetzt wieder eine Leistungsprüfung ablegen, um von der Jugendfeuerwehr oder als Quereinsteiger in den aktiven Dienst zu wechseln. „Die Gruppe im Löscheinsatz“ war das Thema und neun Teilnehmer mussten verschiedene Aufgaben innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst fehlerfrei bewältigen.

Geschafft! Alle neun jungen Feuerwehrkameraden haben die Leistungsprüfung bestanden und können nun bei Einsätzen aktiv mithelfen. Foto: Ulla Gutmann

Zu Beginn mussten die Prüflinge zeigen, dass sie bestimmte Knoten knüpfen können, die in verschiedenen Rettungssituationen zum Einsatz kommen. Bei einem Brustbund zum Beispiel wird das Seil um die Brust einer Person geschlungen, um diese zu sichern, während man eine Leiter hinunter steigt. Beim Mastwurf wird das Seil so an einem Wasserschlauch befestigt, dass der hochgezogen werden kann.

Bei der Leistungsprüfung der Mindelheimer Feuerwehrmänner war auch Teamarbeit gefragt

Beim Löscheinsatz mussten die Männer zeigen, wie ein brennendes Nebengebäude gelöscht wird. Schnell mussten die Wasserschläuche ausgerollt, verbunden und am Hydranten angeschlossen werden und das in koordinierter Teamarbeit. Zuletzt zeigten die Feuerwehrmänner noch, wie gut und schnell sie auch einen dicken Ansaugschlauch installieren, die Pumpe im Feuerwehrfahrzeug anwerfen und damit Wasser aus dem Bach ziehen können, wenn kein Hydrant in der Nähe sein sollte.

Christoph Hohenleitner, stellvertretender Kommandant der Mindelheimer Feuerwehr, hatte zuvor zwei Wochen intensiv mit den Prüflingen geübt und das zahlte sich aus. Die drei Schiedsrichter Johann Roch, Christian Moser und Michael Ferdinand Rüger waren vollauf zufrieden: „Gratulation! Super!“, lobten sie.

Auch das Thema Knotenknüpfen ist bei der Leistungsprüfung gefragt. Foto: Ulla Gutmann

Nur ein paar kleine Fehler wegen der Aufregung, waren ihnen aufgefallen. Alle Kameraden haben die Leistungsprüfung bestanden. Zuschauer und Kollegen quittierten dies mit lautem Klatschen. Zuletzt lud Mindelheims Feuerwehrkommandant Robert Draeger alle zu „SchniPo“ ein. Schnitzel mit Pommes, die sich alle redlich verdient hatten.