Finale: Wird die Mindelheimer "idee" Deutschlands beste Schülerzeitung?

Die Schülerzeitung „die idee“ der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule ist wieder „Beste Schülerzeitung Bayerns“. Folgt nun der Bundessieg?

Die Redaktion der Schülerzeitung „die idee“ hat ein Erfolgskonzept für ihre Zeitung: „Man braucht zum einen Sprachgefühl und zum anderen ein Thema, das einen selber wirklich interessiert.“ Der Deutsch- und Geschichtslehrer Florian Schomanek unterstützt die 15 Redakteurinnen der Mindelheimer Maria Ward-Realschule, mit Erfolg. Auch in diesem Jahr gewann „die idee“ den Preis als beste Schülerzeitung in Bayern in der Rubrik Realschule.

„Das Coole ist, dass wir fast völlig freie Hand haben bei der Themenwahl“, verrät Amelia Meuer. Von der Beschreibung ihrer persönlichen Hobbys über Detektivgeschichten und Lehrer-Quizze dürfen sich die Siebt- bis Zehntklässlerinnen in ihrer Kreativität austoben. Schomanek ist bei den Redaktionssitzungen dabei, um mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Einmal die Woche schreiben die Realschülerinnen im Computerraum an ihren Artikeln. Redaktionsschluss sei zum Schulhalbjahr, damit die anderen beiden Gruppen der Zeitung – Layout und Foto – genug Zeit haben, alles zu organisieren.

"Ich werde hier die ganze Zeit gedisst", scherzt Lehrer Florian Schomanek über das entspannte Verhältnis in der Redaktion

Das Verhältnis zwischen Lehrer und Redaktion ist äußerst entspannt, sie blödeln miteinander und ziehen sich auf. Schomanek scherzt: „Ich werde hier die ganze Zeit gedisst.“ Mitmachen können jedes Schuljahr 15 Leute, aber ein Stammteam bleibt, das weiß, wie alles funktioniert. Mit diesen erfahrenen Redakteurinnen wurde „die idee“ 2018 als „Beste Schülerzeitung in der Rubrik Realschule“ ausgezeichnet, im Jahr 2020 konnten sie im gleichen Wettbewerb Platz 3 belegen. Die Jury war in beiden Fällen begeistert von der Mischung aus tiefgründigen und leichteren Themen und der besonderen Optik der Zeitung. Und in diesem Jahr? Die Schülerzeitung holte sich denselben Titel auf Landesebene und wird nun bald in Berlin gegen die anderen besten Schülerzeitungen Deutschlands antreten. „Wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen“, sagt Schomanek. Er freue sich, dass die Schülerinnen so viel Spaß am Schreiben haben und dabei auch noch so erfolgreich sind.

„Es ist mir aber wichtig, dass die AG nicht so ernst ist wie der Unterricht – die Kids sollen wissen, dass wir hier an einer richtig coolen Sache zusammen arbeiten“, sagt er.

Die Realschülerinnen seien schon ganz gespannt auf Berlin. „Die Preisverleihung in München war schon sehr aufregend“, sagt Sarah Kleele.

Lesen Sie dazu auch

Auf das Design der Schülerzeitung fürs nächste Jahr haben sie sich schon geeinigt und die Aufregung der Gruppe ist groß.