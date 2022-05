Firma eines Mindelheimers beseitigt Öl-Debakel am Flughafen Helsinki

Die Firma eines Mindelheimers reinigt Naturstein – und sorgt nun bei einer Rettungsaktion für einen sauberen Granitboden im Flughafen der finnischen Hauptstadt.

Wer einen Boden aus Naturstein zu Hause hat, weiß: Er kann empfindlich sein, wenn man bestimmte Flüssigkeiten ausschüttet – und dann ist der Ärger groß. So ähnlich erging es wohl auch den Betreibern des Flughafens in Helsinki. Dort wurde der frisch verlegte Boden an 44 Check-in-Schaltern mit Maschinenöl verschmutzt. Es gab nur zwei Optionen: Alles herauszureißen und neue Steine zu verlegen oder doch noch einen Weg zu finden, um das Öl zu entfernen. Und hier kam das Unternehmen eines Mindelheimers Spiel.

Evangelos Iordanidis ist Geschäftsführer der Firma Finalit in München, die zur Iordanidis GmbH aus Mindelheim gehört. Das Unternehmen ist seit mehr als zwölf Jahren in der Reinigung und Pflege von Naturstein, Fliesen und anderen Belägen tätig. Bereits vor vier Jahren glänzte Iordanidis’ Team bei einem Spezialauftrag: Für Dreharbeiten der BBC musste die mit Graffiti beschmierte Akropolis gereinigt werden. Zwei Mitarbeiter flogen damals nach Griechenland, um das Weltkulturerbe zu säubern.

In Helsinki bereiteten Flecken auf dem frisch verlegten Boden dem Flughafenbetreiber Sorgen

Eine neue Herausforderung wartete nun in Helsinki auf sie, wie Finalit in einer Mitteilung erläutert. Der Flughafen der finnischen Hauptstadt wird gerade erweitert. Im Terminal 2 wurden dazu 44 neue Check-In-Schalter mit Förderbändern gebaut. Bei dem Bodenbelag für die weitläufige Abfertigungshalle entschieden sich die Planer für helle Granitplatten, die gut aussehen und belastbar sind. Weil die mit Rollen ausgestatteten Gepäckfördersysteme störende Quietschgeräusche verursachten, wurden sie großzügig mit Maschinenöl behandelt. Das Ergebnis: kein Quietschen mehr, dafür aber deutlich sichtbare Verunreinigungen auf dem frisch verlegten Boden. Das dünnflüssige Öl war tief in die Granitplatten eingedrungen.

„Verschiedene Unternehmen hatten bereits erfolglos versucht, die Öl-Rückstände zu entfernen. Der Hersteller der Förderbänder stand vor der Entscheidung, entweder die Flecken vollständig zu beseitigen oder die Kosten für den Austausch zu tragen“, erklärt der Mindelheimer Firmenchef Evangelos Iordanidis. „Da hat das Unternehmen uns um Hilfe gebeten.“

Die Mindelheimer Firma machte die Fläche auf dem Flughafen wieder sauber

Nach einer Schadensanalyse habe Finalit eine Musterfläche erfolgreich bearbeitet und den Auftrag für die Reinigung bekommen. Dafür mussten Maschinen, Werkzeuge sowie Reiniger nach Finnland verfrachtet werden. Aufwändig war auch der Weg zum sauberen Boden, denn es waren viele Schritte nötig. Für die Grundreinigung setzten die Profis einen Radikal-Reiniger ein. Erst wurde der Boden mit Wasser benetzt, dann mit einem sauren Spezial-Reiniger und einer Einscheibenmaschine behandelt. Nach zehn Minuten Einwirkzeit wurde der Stein mit Wasser gründlich gewaschen. Im nächsten Schritt musste die Fläche mit einem basischen Reiniger neutralisiert werden, der die Fugen vor Folgeschäden schützt.

Lesen Sie dazu auch

Nach der Grundreinigung konnten das Team mit der Behandlung der Öl-Flecken beginnen. Ein Spezialreiniger für Fett und Wachs wurde mit einem Spachtel von Hand aufgetragen und verwandelte sich nach einer Stunde zu einem weißen Pulver, das entfernt werden konnte. „Diesen Vorgang haben wir über fünf Tage wiederholt, um sicher zu sein, dass alle Öl-Reste aus dem Naturstein entfernt wurden“, erläutert Iordanidis.

Als nach einigen Tagen die Lösungsmittel verdampft waren, konnten die Putz-Profis mit der Endreinigung beginnen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Flughafen Helsinki kann es wieder mit der Akropolis aufnehmen – zumindest, was die Sauberkeit des Natursteins betrifft. (mz)