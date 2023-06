Mindelheim

vor 32 Min.

Flucht aufs Land hat sich gelohnt: Musiker aus Berlin genießt Mindelheim

Plus Fabian Brokof hatte genug von der Großstadt und zog ins Unterallgäu. Doch das Leben in der Kleinstadt ist anders. Überraschende Einsichten eines Neubürgers.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Fabian Brokof ist Sänger und Songschreiber der Berliner Band „Brokof“. Nach über 20 Jahren in der deutschen Hauptstadt zog es ihn in die Kreisstadt in Schwaben. Doch wie fühlt sich ein Musiker von Welt nach drei Jahren in der romantischen Kleinstadt? Freut er sich auf sein erstes Frundsbergfest? Wir haben mit Brokof gesprochen und überraschende Antworten erhalten.

"Mindelheim ist ein cooler Ort mit netten Leuten"

"Wahrscheinlich werde ich alt“, kommentiert der 46-Jährige seine Motivation, in ländlichere Gefilde abzuwandern trocken. Er fühle sich mit seiner Familie sehr wohl in Mindelheim, verrät er, "es ist ein cooler Ort mit netten Leuten“. Durch einen Flohmarktbesuch habe er Kontakt zur Kulturfabrik bekommen, erzählt er, hier betreibe er nun sein eigenes kleines Studio. "Da gehöre ich jetzt zum Inventar", sagt er schmunzelnd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen