Flüchtlinge in Turnhallen: "Das ist der falsche Weg"

In dieser Sporthalle des Mindelheimer Förderzentrums sollen Flüchtlinge untergebracht werden.

Plus Dass der Landkreis Turnhallen mit Flüchtlingen belegen will, ist in Mindelheim auf Kritik gestoßen. Damit mache es sich dieser zu leicht, hieß es aus dem Rathaus.

Bei der Stadt Mindelheim und beim TSV Mindelheim sind die Pläne von Landrat Alex Eder auf wenig Gegenliebe gestoßen, Flüchtlinge in einer Turnhalle unterzubringen. Mindelheims Zweiter Bürgermeister Roland Ahne ( SPD) äußerte sich auch im Namen von Bürgermeister Stephan Winter. Ahne sagte, er sei vergangenen Donnerstag von der zuständigen Abteilungsleiterin am Landratsamt, Doris Back, darüber informiert worden, dass der Landkreis sich gezwungen sehe, Turnhallen zu belegen.

