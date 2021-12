Fortbildungsreihe: Digitalisierung bietet Chancen für Vereine im Unterallgäu

Das Fortbildungsangebot soll Ehrenamtliche im Unterallgäu fit machen und den Austausch ermöglichen.

Neue Mitglieder über soziale Netzwerke gewinnen oder per App Spenden sammeln: Die Digitalisierung biete für Vereine viele Chancen. Wie sie diese nutzen können, war Inhalt eines Online-Workshops zum Thema „Digitaler Wandel“. Die Veranstaltung bildete den Auftakt für eine fünfteilige Fortbildungsreihe mit dem Titel „Digital verein(t)“. Mit dem kostenlosen Angebot wollen die Bildungsregion Memmingen-Unterallgäu und die Freiwilligenagentur Schaffenslust Vereine fit für die Digitalisierung machen.

Nach Angaben der Bildungswissenschaftlerin Veronika Reiser können Vereine mit einem Auftritt in sozialen Netzwerken ihre Reichweite erhöhen und neue Zielgruppen erschließen. Auch der Informationsfluss könne weiter verbessert werden – als Beispiel nannte die Expertin etwa die Terminabstimmung oder auch die Verwaltung von Mitgliederdaten. Darüber hinaus könne man auch mit Apps zum Beispiel Spenden sammeln und es gebe Plattformen, auf denen man nach Ehrenamtlichen suchen könne.

Digitale Strategie für Vereine im Unterallgäu

Damit die Digitalisierung gelingt, sollten Vereine eine Strategie erarbeiten. So gut wie überall gebe es Mitglieder mit technischem Wissen, die sich dieses Themas annehmen könnten, so die Referentin. Als Erstes sollte man sich einen Überblick verschaffen, wo der Verein steht. Dann sollte man sich überlegen, wo man sich verbessern will. Bei dem interaktiven Workshop zeigte sich laut Mitteilung, dass die Vereine sehr unterschiedlich weit sind.

Fortgesetzt wird die Fortbildungsreihe im kommenden Jahr. Am 8. Februar geht es um soziale Netzwerke, am 22. März um das Thema „Homepage sicher gestalten“. (mz)

Weitere Informationen gibt es bei der Freiwilligenagentur Schaffenslust. Per E-Mail an info@fwa-schaffenslust.de kann man sich anmelden. Man kann die Veranstaltungen laut Mitteilung einzeln besuchen und muss nicht an allen Terminen teilnehmen.