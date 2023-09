Frau beleidigt Parküberwacherin

Die Polizei sucht nach einer Frau, die eine Mitarbeiterin der kommunalen Parküberwachung in Mindelheim mehrfach beleidigt hat.

Eine Unbekannte hat am Sonntag gegen 11 Uhr eine Mitarbeiterin der kommunalen Parküberwachung mehrfach beleidigt. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Landsberger und der Ramminger Straße in Mindelheim. Laut Polizei hatte die Parküberwacherin ein Auto beanstandet. Darüber geriet die Unbekannte derart in Rage, dass sie die Kontrolleurin beschimpfte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu der der mutmaßlichen Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 mit der Polizei Mindelheim in Verbindung zu setzen. Die Frau ist circa 35 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, circa 85 Kilogramm schwer und sprach mit ausländischem Akzent. (mz)