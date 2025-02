Frau verletzt: Schulbus fährt in Mindelheim auf ein Auto auf

In Mindelheim hat sich ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus ereignet.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, sei der Kleinbus am Freitag auf der Nebelhornstraße auf ein Auto aufgefahren, das abgebremst habe. Im Schulbus befanden sich neben dem Fahrer auch fünf Kinder. Diese blieben bei dem Aufprall unverletzt. Die Beifahrerin des Autos dagegen wurde leicht verletzt, habe am Unfallort aber nicht behandelt werden müssen, so die Polizei. Die Feuerwehr Mindelheim regelte während der Unfallaufnahme den Verkehr, auch ein Rettungswagen war vor Ort. (mz)