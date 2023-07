Frau wird bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Bad-Wörishofer-Straße in Mindelheim ist eine 56-Jährige verletzt worden.

Eine Verletzte und ein Schaden von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag in der Bad-Wörishofer-Straße in Mindelheim ereignet hat. Ein Auto war dort nach links abgebogen. Während die 56-jährige Fahrerin des nachfolgenden Autos dies rechtzeitig bemerkte und abbremste, konnte ein 19-Jähriger hinter ihr nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto der 56-Jährigen auf. Diese wurde ins Krankenhaus gebracht. (mz)