Frei laufender Hund sorgt für Unruhe

Ein frei laufender Hund hat am Dienstagnachmittag in Mindelheim beim Sebastianspark für Aufregung gesorgt. Laut Polizei hatte die Halterin den Hund am Ende des Brunnenwegs frei laufen lassen. Als sich der Hund einem Unbekannten näherte, wollte sie den Hund herbeirufen, was aber nicht gelang. Eine andere Passantin konnte ihn jedoch am Halsband festhalten. Der Mann äußerte verbale Drohungen gegen den Hund und zeigte demonstrativ auch ein Messer. Personen wurden jedoch nicht bedroht. Der Mann ging dann weiter in Richtung Nassenbeuren. Zur Abklärung bittet die Polizei um Hinweise zum Hergang. Zeugen und auch der unbekannte Mann werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

