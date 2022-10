Mindelheim

Freie Fahrt für Sonnenstrom am Gleisdreieck Mindelheim

Im Mindelheimer Gleisdreieck soll eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen, an der sich die Bürgerinnen und Bürger finanziell beteiligen können.

Von Johann Stoll

Die Kreisstadt Mindelheim wird von Frühjahr 2024 an einen großen Schritt hin zu mehr eigener Energiegewinnung machen. Auf dem sogenannten Gleisdreieck zwischen den Bahnlinien Richtung Buchloe und Günzburg entsteht eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, die rechnerisch Strom für 3500 bis 4000 Haushalte produziert. Baubeginn ist im Herbst 2023. In die Anlage investiert der regionale Stromversorger VWEW vier Millionen Euro. Erstmals können sich auch Mindelheimer Bürgerinnen und Bürger an einem solchen Projekt finanziell beteiligen.

